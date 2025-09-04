Vestida de vidente, Jéssica prevê que o futuro amoroso da 'rival' será dramático

No Big Brother Verão, As consultas da vidente continuam e assim que Miranda chega, Jéssica sente de imediato a energia pesada… sem hesitar, a vidente diz não haver dúvidas de que a repórter não vai chegar à final, que ao sair da Casa se irá desiludir e a queda será grande. Como se não bastasse prevê que o futuro da repórter será dramático. Afonso é o único que não é chamado para a consulta da vidente e, em confessionário, Jéssica explica não querer dar palco ao ex-namorado e que o futuro de Afonso será o mesmo de Miranda…
