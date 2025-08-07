Marcia Soares partilhou um vídeo nas redes sociais onde participa num jogo com a mãe, respondendo "sim" a todas as perguntas. A legenda resume o desafio: "POV: Deixas a tua mãe fazer qualquer pergunta e respondes que sim a tudo."
Vida amorosa de Marcia Soares em destaque após jogo viral com a mãe nas redes sociais
- Há 3h e 41min
01:00
01:49
Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?»
Há 1h e 0min
04:29
Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui»
Há 1h e 8min
03:45
Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso»
Há 1h e 31min
07:31
Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel»
Há 1h e 48min
02:14
Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos»
Há 1h e 57min
01:38
Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas»
Há 2h e 1min
15:10
A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja»
Há 2h e 2min
04:19
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta
Há 2h e 40min
02:16
A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada
Há 3h e 8min
03:09
Como nunca o viu. Bruno de Carvalho ganha concurso de Drag Queens
Há 3h e 32min
10:51
Este é o melhor desfile de Matrafonas do País. Eis as imagens épicas
Há 3h e 32min
12:54
De ir às lágrimas de tanto rir. Concorrentes vestem-se de matrafonas e o resultado é hilariante
Há 3h e 38min
06:03
Tente não rir. Bruno de Carvalho como nunca o viu
Hoje às 12:50
01:30
Eduardo Ferreira mostra mais do que devia com umas cuecas fio dental
Hoje às 12:38
00:53
Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»
Hoje às 12:15
02:52
Há um devorador noturno na casa. Saiba quem é o principal suspeito
Hoje às 12:09
03:44
Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»
Hoje às 12:06
03:02
Gravidez pode estar para breve na vida de Maria Botelho Moniz: «É muito importante ter irmãos»
Hoje às 12:01
02:16
Ana Duarte dá precioso conselho a Kina, para sobreviver numa «casa doida»
Hoje às 11:59
10:45
É filho de uma figura conhecida e assumiu-se homossexual com apenas 12 anos
Hoje às 11:39
00:54
Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso
Hoje às 11:13
00:29
Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei»
Hoje às 11:08
04:59
Não há margem para dúvidas. Catarina Miranda diz estar apaixonada e esta foi a reação de Afonso
Hoje às 11:02
01:13
Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação
Hoje às 10:46
01:07
Estes são os finalistas do Big Brother Verão segundo Catarina Miranda
Hoje às 10:31
04:02
Rafael Bailão fala sobre a sua orientação sexual pela primeira vez: «Tive que ter essa conversa com a minha avó»
Hoje às 10:29
02:17
Catarina Miranda de rastos a desabafar com Jéssica: «Eu não era capaz de fazer o que ele me faz»
Hoje às 09:25
01:48
De coração partido, Catarina Miranda chora nos braços de Kina e Eduardo Ferreira
Hoje às 09:19
00:41
Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira
Hoje às 09:16
01:32
Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão
Hoje às 09:04
01:47
Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!»
Hoje às 08:58
02:47
Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite»
Hoje às 08:55
03:31
«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda
Hoje às 08:54
02:59
Afonso Leitão atinge limite com Catarina Miranda: «Não me vais ver dirigir-lhe mais a palavra!»
Hoje às 08:47
03:07
Aos berros e a chorar, Catarina Miranda passa-se com Afonso Leitão: «Estou farta de ti, otário»
Hoje às 08:41
01:37
Tudo ao molho! Bruno de Carvalho aconchega-se com Ana Duarte e Bruna
Hoje às 08:41
01:41
Catarina Miranda ataca: «O Viriato sente-se fisicamente inferior ao Afonso»
Hoje às 08:34
04:42
Tensão máxima. Viriato Quintela passa-se com Catarina Miranda por causa do calendário dos bombeiros
Hoje às 08:33
00:26
Ela não desiste. Catarina Miranda faz nova investida e tenta da beijo a Afonso Leitão
Hoje às 08:20
01:56
Tentativa de fazer ciúmes? Catarina Miranda fala sobre os 'exs' com Afonso Leitão
Hoje às 08:17
07:28
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento
Ontem às 22:53
02:15
Jéssica Vieira perto do passaporte para a final? Saiba se conseguiu abrir o cofre
Ontem às 22:27
08:07
Viriato Quintela critica Afonso Leitão: «Há coisas que não se falam»
Ontem às 22:25
05:14
Jéssica Vieira incomodada com atitude de Viriato: «Não gostei. Não gostei mesmo»
Ontem às 22:14
03:38
Afonso Leitão revoltado com comentário de Viriato Quintela em relação a si: «Não quero apanhar doenças»
Ontem às 22:09
07:44
Viriato amuou durante uma dinâmica? O concorrente é confrontado com imagens
Ontem às 22:06
05:04
Maria Botelho Moniz surpreende concorrentes com imagens insólitas que deixam todos surpreendidos
Ontem às 21:55
05:19
Catarina e Afonso em momento cúmplice durante a prova semanal «Eu levo-te a fazer um treino»
Ontem às 19:54
02:25
Catarina atira «Acho que o Viriato tem uma queda pela Ana» mas a cantora não acha piada
Ontem às 19:51
01:23
«És uma doida!» Catarina Miranda surpreende ao tomar banho num caixote com pipocas
Ontem às 19:47
04:03
«Destróis pessoas!» Kina acusa Afonso de ser o verdadeiro problema
Ontem às 19:41
04:51
Viriato desaba após críticas de Ana e Bruna «Sinto-me estúpido e injustiçado»
Ontem às 19:36
04:39
Confronto explosivo entre Afonso e Kina «Não sabes proteger as mulheres da tua vida»
Ontem às 19:27
05:10
«Inconveniente» e «Tens de ouvir mais» Ana e Bruna confrontam Viriato
Ontem às 19:21
06:44
Hilariante! Nova prova mete concorrentes à prova... com gelados!
Ontem às 19:01
03:59
Bruno de Carvalho conta história de Paim quando tinha 16 anos «Ia-me atropelando»
Ontem às 18:53
03:11
Jéssica em lágrimas e Afonso comovido «A minha maior fragilidade aqui dentro é a Jéssica»
Ontem às 18:52
06:38
Fábio Caçador não tem duvidas quanto à relação de Afonso e Miranda «O Afonso não tem sentimentos por ninguém»
Ontem às 18:31
03:10
Bruno de Carvalho faz balanço do jogo e aconselha Jéssica «Não te metas no enredo outra vez»
Ontem às 18:13
03:09
Toques e carícias! Miranda mostra-se carinhosa com Afonso «Tenho saudades nossas»
Ontem às 18:09