Hoje às 01:21

No Extra do Big Brother – Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens da casa, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Gonçalo Quinaz, Teresa Silva e o convidado especial Francisco Monteiro. Vina Ribeiro desaba em lágrimas no confessionário, após mais uma discussão acesa com Patrícia Silva.