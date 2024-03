Há 2h e 10min

No almoço do líder do Big Brother- Desafio Final, Vina, Bruno Savate, Bárbara Parada e Noélia Pereira comparam o jogo de André Lopes desta edição com a passada.

Os concorrentes acreditam que como o colega foi apelidado de planta na edição passada, mudou a sua postura no jogo para ser falado, seja mal ou bem. Noélia acrescenta que «ele mete-se nas situações e depois não sabe sair delas».