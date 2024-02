Vina Ribeiro acusa Débora Neves como «mentirosa»! As duas concorrentes entram em discórdia

Há 2h e 56min

No Big Brother – Desafio Final, na zona de refeições, com todos os concorrentes reunidos, o Big Brother propõe que escolham quem é «o mais mentiroso», segundo ouviu ser sugerido. Vina escolhe a Débora como a mais mentirosa. Para Vina, a Débora deturpa as situações para contar a versão dela. Débora diz ter a consciência tranquila e, diz, nos últimos dias houve situações despropositadas, desnecessárias e exageradas