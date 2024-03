No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada faz o balanço da sua participação. Manuel Luís Goucha questiona a ex-concorrente sobre os concorrentes com quem sentiu maior proximidade. Vina Ribeiro destaca Noélia e fala-nos da entrada de 'antagonista' de Bruno Savate.