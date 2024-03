Vina Ribeiro comove-se ao falar do companheiro: «Há maridos que cortam as asas às mulheres...»

No «Goucha», recebemos Vina Ribeiro, que conquistou o quinto lugar na final do 'Big Brother - Desafio Final'. Manuel Luís Goucha questiona a ex-concorrente sobre como é que o marido de Vina reagiu a este segundo desafio. A finalista comove-se ao falar do companheiro e tece-lhe largos elogios, nomeadamente pelo facto de este ter ficado sozinho a cuidar do filho e da casa enquanto Vina estava no programa.