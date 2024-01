Há 2h e 36min

No Big Brother – Desafio Final, durante a cadeira quente, Vina Ribeiro explica a ‘ameaça’ de Miguel Vicente que ocorreu na casa de banho e deu que falar na gala. Miguel Vicente defende-se: «Porque é que estás tão incomodada com o que eu disse? Se estivesses com a consciência tranquila…».