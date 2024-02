Há 25 min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes são desafiados s atribuir cognomes que descrevem a postura dos colegas no jogo. Vina Ribeiro fala sobre a postura de Érica Silva no jogo. A concorrente realça que houve algumas coisas que a colega disse sobre si e que não gostou, no entanto, considera-a uma concorrente aguerrida.