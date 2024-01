Hoje às 14:18

No «Big Brother – Desafio Final», durante o almoço do líder, os concorrentes conversam sobre o que os surpreendeu pela positiva e pela negativa no programa. Vina Ribeiro revela que Miguel Vicente a surpreendeu pela positiva e confessa que, enquanto espectadora, «não se identificava» com o jogo do colega. Veja aqui!