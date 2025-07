Viral! A reação imperdível de Afonso e Jéssica ao verem quem é a nova concorrente da casa do Big Brother

Na gala do Big Brother Verão, o inesperado aconteceu: A casa recebeu uma nova concorrente! Ana Duarte é cantora e promete arrasar no jogo. Contudo, o que saltou à vista foi a reação de Afonso e Daniela à entrada da nova concorrente.

Ana Duarte, de 38 anos, destacou-se desde cedo ao vencer diversos programas musicais na infância, alimentando uma paixão pela música que ainda hoje se mantém viva. A sua voz marcante e presença forte deram-lhe notoriedade, mas foi também a sua vida pessoal que a levou ao centro das atenções mediáticas. Viveu momentos felizes, como o nascimento da filha, mas também enfrentou fases difíceis, como quando abandonou a música por amor — uma escolha que ainda hoje pesa no coração de quem sente que nasceu para cantar. Agora, Ana está pronta para se dar a conhecer melhor e aceitou o desafio do Big Brother Verão com um objetivo claro: viver uma experiência transformadora. "Vou sem expectativas, quero ser surpreendida pela positiva", afirma. Com um espírito irreverente e uma personalidade que não passa despercebida, Ana Duarte promete marcar esta edição — ou, como se apresenta numa só frase: “Doida da vida”!

Hoje há cinco concorrentes nomeados: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA – 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA – 761 20 20 13

