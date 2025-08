Viral: A reação inacreditável de Catarina Miranda ao conquistar uma imunidade

Na gala do Big Brother Verão, os concorrentes tiveram de eleger quem é o mais estratega no programa e Catarina Miranda foi o nome indicado pela maioria. A concorrente pode então carregar no botão que está no jardim e a sorte esteve do seu lado: conseguiu uma imunidade!

Afonso Leitão, Catarina Miranda, Kina, Daniela Santos e João Oliveira estão nomeados, mas apenas quatro continuam em jogo. O público é quem decide.

Continue a votar no seu favorito para salvar:

Afonso Leitão – 761 20 20 01

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Kina – 761 20 20 08

Daniela Santos – 761 20 20 16

João Oliveira – 761 20 20 19