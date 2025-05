Viral: O 'casamento' inédito de Bruno de Carvalho e Bernardina Brito

Bruno de Carvalho e Joana Diniz protagonizaram um momento viral este domingo no batizado do filho de Daniela Santos, quando simularam um pedido de casamento (a brincar) e mostraram a amizade que os une.

Esta terça-feira, Bernardina Brito entrou na brincadeira e fez uma revelação bombástica: Afinal, Bruno de Carvalho já tinha 'casado' com ela, antes do pedido de casamento que fez a Joana Diniz.

«Não estou a perceber estas notícias (...) Ontem casaste comigo da parte da manhã e agora venho eu a descobrir pelas redes sociais que à hora de almoço voltaste-te a casar com a Joana Diniz. É que eu tenho as provas do casamento. Não gostou a gostar desta situação, vê lá se queres o quinto divórcio», disse nos stories do Instagram.