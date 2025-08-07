Viriato acusa Catarina de se distrair com Afonso durante sessão do Calendário dos Bombeiros. Veja o momento

No Big Brother Verão, nos bastidores do especial, o Calendário dos Bombeiros voltou a ser tema de conversa. Catarina Miranda questionou Viriato sobre se achava que tinha aparecido menos do que os colegas. O ator respondeu que a quantidade de fotografias tiradas não tem relação com as que acabaram no calendário e acusou a líder de se ter distraído com outras pessoas durante a sessão numa clara referência a Afonso.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

