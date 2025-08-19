Viriato acusa Miranda de hipocrisia: «Ela chorou por causa do Afonso, não foi pela avó»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda continua a ser assunto. Viriato Quintela criticou a reação da concorrente no Especial de ontem, quando chorou após ver Afonso e Jéssica num frente-a-frente muito pessoal. Veja todas as opiniões.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!