Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos»

No Big Brother Verão, Ana e Viriato entram em discussão no lounge por causa da tarefa semanal. Irritada por apenas transmitir a mensagem do Big Brother, Ana vê o ator abandonar a conversa, batendo a porta do jardim. Mais tarde, a concorrente desabafa com Bruna, revelando desconforto em relação a Viriato e confessando que até evita andar de biquíni pela casa para escapar aos olhares. No confessionário, Viriato não poupa críticas e arrasa Ana, chamando-a de parva, dizendo não ter paciência para as suas conversas e admitir que cada vez a respeita menos.

