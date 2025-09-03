Viriato ataca Miranda e prova semanal acaba em desastre

No Especial do Big Brother Verão, os concorrentes assistiram às imagens da prova semanal, momento que reacendeu tensões dentro da casa. Catarina Miranda questionou a liderança de Bruna, enquanto Afonso também deu o seu veredito. Jéssica não ficou indiferente e insurgiu-se contra Miranda.
A discussão aqueceu ainda mais quando Viriato interveio e atirou: “o caráter da Miranda é nenhum”. No desfecho, Bruno abriu o envelope com o resultado da prova: 17 falhas, quando o máximo permitido eram 15. O grupo acabou por ficar apenas com 2,25 BBs.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
