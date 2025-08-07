Viriato critica fortemente Afonso após dinâmica «Mete-me nojo»

No Big Brother Verão, após a dinâmica do Calendário dos Bombeiros, Bruno confrontou Viriato sobre o seu mau humor. O ator explicou que não gostou da atividade e afirmou que Afonso lhe «mete nojo». Pouco depois, Fábio entrou no quarto e deixou a porta aberta, o que irritou Viriato e levou o ex-futebolista a criticar a sua postura junto de outros colegas.

Na cozinha, Ana também mostrou-se cansada da atitude de Viriato e confessou: «Não tenho mais paciência para este tipo de atitudes.» Já no quarto, Catarina questionou o que se passava, e Viriato voltou a dizer que não gostou da dinâmica e que não quer estar, nem ser, «background artist» do Afonso. O ator acrescentou ainda que, no exterior, nunca mais quer ver o ex-militar, pois não gosta de pessoas sem carácter. Catarina respondeu que, para ela, pior é a Kina, e garantiu que, se um dia Viriato precisar, Afonso será o primeiro a ajudá-lo.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

