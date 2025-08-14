Viriato denuncia Catarina Miranda: «Tem vergonha na cara de seres cozinheira e...»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda dirige-se a Viriato Quintela para provocar o colega, mas acaba a levar com a fúria do concorrente, que se mostra saturado da presença de Catarina. Em discussão, Viriato chama-a de 'suja' e ainda critica a sua profissão de cozinheira.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

