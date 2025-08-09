Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história»

Na cadeira quente do Big Brother Verão, Viriato alega que Catarina Miranda e Afonso Leitão estão a representar e, por isso, a enganar os portugueses. O ator fala em farsa. «Isto não é um casal de namorados, nem que a vaca tussa». afirma ainda: «Querem impingir esta história aos portugueses».

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

