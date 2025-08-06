Viriato desaba após críticas de Ana e Bruna «Sinto-me estúpido e injustiçado»

No Big Brother Verão, depois da dinâmica dos chinelos, Viriato mostra-se bastante desiludido com Ana e Bruna. O ator afirma que não tem descanso e que se sente estúpido e injustiçado. Mais tarde, o Viriato isola-se e Bruna vai ao seu encontro. A cantora diz que gosta muito dele e esclarece que não critica o ator por mal.
Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:
