Viriato dispara sobre Ana Duarte: «Por ser bonita pensa que pode amarrotar toda a gente»

No Big Brother Verão, Ana Duarte foi desafiada a avaliar Viriato Quintela como se ele fosse uma obra de arte. A reação de Viriato não foi positiva: sentiu-se ofendido e acabou por apontar o dedo a Ana Duarte. Saiba mais.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

