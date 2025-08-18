VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

No Big Brother Verão, Viriato e Afonso conversam sobre os conflitos na casa e desabafam acerca das palavras de Kina para Miranda no pós-gala. Os concorrentes concordam que Kina «Tem de pedir desculpas».

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

  • Big Brother
  • Ontem às 15:08
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

02:31

Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

22:30 Ontem
07:01

A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante

22:24 Ontem
07:25

Abraço caloroso e mensagem ao ouvido. Será um novo capítulo na relação de Kina e Catarina Miranda?

22:15 Ontem
07:25

Kina e Catarina Miranda enfrentam desafio explosivo e surpreendem com a verdade

22:15 Ontem
03:42

Catarina Miranda revela o peso do comentário sobre aborto e conta a sua história: «Deixei tudo para trás porque não fiquei bem»

22:06 Ontem
05:55

Kina abre o coração e conta a história por detrás da frase polémica: «Toda a gente queria que eu abortasse, e eu não quis»

22:01 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

07:01

A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante

Há 3h e 54min

Está confirmado! A amizade de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez transformou-se em algo mais. E há uma publicação que o comprova

Ontem às 19:25

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

16 ago, 11:12

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

7 ago, 11:54

Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Ontem às 20:21
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões

Ontem às 22:10

Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Ontem às 20:21

Está confirmado! A amizade de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez transformou-se em algo mais. E há uma publicação que o comprova

Ontem às 19:25

Com o coração apertado. Soraia Moreira despede-se do namorado

Ontem às 18:53

Ele é só músculos. A transformação impressionante de André Lopes

Ontem às 17:52
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões

Ontem às 22:10

Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Ontem às 20:21

Está confirmado! A amizade de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez transformou-se em algo mais. E há uma publicação que o comprova

Ontem às 19:25

Com o coração apertado. Soraia Moreira despede-se do namorado

Ontem às 18:53

Depois de cinco anos, uma despedida temporária entre Soraia Moreira e Daniel Guerreiro

Ontem às 18:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Quatro nomeados no "Big Brother Verão": descubra quem está em risco de expulsão!

Há 3h e 56min

Após beijo na boca, Lisa Schicariol faz esclarecimento sobre relação com Igor Rodriguez: saiba tudo!

Ontem às 18:11

Surpresa bombástica! Lisa Schincariol mostra beijo na boca a Igor Rodriguez

Ontem às 17:55

Bárbara Parada surpreende com revelações: varicela no "Big Brother", unhas dos pés roídas e superstições

Ontem às 17:49

Guerra fora do "Big Brother Verão": equipa de Catarina Miranda destrói comunicado de defesa de Kina!

Ontem às 15:52
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

17 ago, 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais