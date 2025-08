Viriato faz comentários sobre os colegas no confessionário, mas é confrontado com tudo na sala!

Na gala do Big Brother Verão, Viriato Quintela esteve no confessionário com Maria Botelho Moniz e fez alguns comentários sobre determinados colegas no confessionário. De seguida, foi para a sala para ser confrontado com tudo.

Afonso Leitão, Kina, Daniela Santos e João Oliveira estão nomeados, mas apenas quatro continuam em jogo. O público é quem decide.

Continue a votar no seu favorito para salvar:

Afonso Leitão – 761 20 20 01

Kina – 761 20 20 08

Daniela Santos – 761 20 20 16

João Oliveira – 761 20 20 19