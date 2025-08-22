Viriato mete em causa 'intelecto' de Afonso: «Conversas limitadas...»

No Big Brother Verão, durante o almoço de nomeados, Viriato Quintela acusa Kina de ser «o clube de fãs» de Afonso e Miranda. A concorrente perde as estribeiras. No Especial, os concorrentes justificam as suas atitudes e palavras. Afonso mete-se a começa um confronto com Viriato.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

