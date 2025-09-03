Viriato no centro das acusações! Afonso implacável: «Consegues ser muito pior que nós»

No Big Brother Verão, os concorrentes voltaram a sentar-se no já habitual "Círculo de Acusações". A dinâmica desta tarde aqueceu o clima, lançou farpas, confrontos e algumas verdades difíceis de ouvir. Afonso Leitão fez algumas acusações a Viriato Quintela, como a de se fazer passar por boa pessoa e de levantar bandeiras para se sobressair no programa, ao voltarem a discutir a situações dos gelados, que deu mau resultado.

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

