Viriato no centro das críticas após o Círculo de Acusação «Não aceita nada»

No Big Brother Verão, no alpendre, Jéssica, Ana e Fábio fizeram duras críticas à postura de Viriato durante o Círculo de Acusação. Apesar de dizer que gosta do ator, Fábio considerou que há comportamentos que Viriato tem de mudar. Ana concordou e afirmou que o colega «não aceita nada». Já Afonso interveio para recordar alguns dos insultos que já recebeu por parte do ator.

Enquanto isso, na cozinha, Viriato desabafava com Bruno, descrevendo a dinâmica como um «espetáculo de luzes e sons», e confessou que ficou surpreendido por ter «levado pau» de toda a gente.

Mais tarde, no jardim, Catarina comentou que os atritos de Viriato são apenas com Afonso, e sugeriu que o motivo pode estar numa sensação de inferioridade física. No entanto, Jéssica e Ana discordaram da leitura da colega.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

