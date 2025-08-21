Viriato no centro do furacão. As críticas e fortes acusações

Após o Especial, no quarto amarelo, a Kina fala com a Ana e a Bruna sobre o Viriato. A Kina critica o concorrente considerando que ele fala demais e pede à Bruna que o alerte. Já a Ana não quer saber do concorrente. Ao mesmo tempo, no jardim, o Viriato entra em bate-boca com a Miranda e o Afonso.