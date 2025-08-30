Viriato Quintela apaixonou-se dentro da casa? O concorrente deixou tudo em 'pratos limpos'

No Big Brother Verão, durante o ‘piquenique do líder’, Bruna lançou a pergunta direta a Viriato Quintela: terá ele tido alguma paixoneta dentro da casa? O concorrente negou qualquer envolvimento amoroso, mas confessou ter vivido alguns momentos de flirt, o suficiente para despertar a curiosidade das colegas. A conversa seguiu por caminhos mais pessoais, com Viriato a partilhar o que não quer numa futura relação… e Bruna a não perder a oportunidade de dar conselhos amorosos.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
