Viriato Quintela atira a Catarina Miranda: «Fica aí caladinha»

No Big Brother Verão, numa dinâmica em que os concorrentes têm de adivinhar quem disse determinadas frases na Casa, Catarina Miranda e Viriato Quintela entraram em picardia, o que levou o concorrente ao limite, mandando a colega calar-se. Miranda recorda os seus feitos no meio televisivo e Viriato chama-lhe narcisista e afirma que calada é uma poetisa.
Depois, Miranda e Jéssica entram em bate boca por Miranda considerar a colega ingrata.
Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda – 761 20 20 05
Viriato Quintela – 761 20 20 13
Ana Duarte – 761 20 20 17
