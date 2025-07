No Big Brother Verão, Viriato Quintela não poupou nas críticas a Afonso Leitão. Os dois desentendem-se e discutem forte e feio. Veja o momento.

A casa do Big Brother Verão está ao rubro. Na passada segunda-feira, Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo Big, depois de uma intensa discussão com Bruno de Carvalho. Já nesta terça-feira, as protagonistas de um intenso desaguisado foram Kina e Catarina Miranda.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!