Viriato Quintela emociona com cápsula do tempo repleta de memórias marcantes

No Big Brother Verão, Viriato Quintela foi surpreendido com a abertura de uma cápsula do tempo que guardava memórias muito especiais da sua vida. Dentro dela, encontrou três objetos carregados de significado e que emocionaram os colegas: uma carta escrita à mãe quando estava na primeira classe, uma fotografia de bebé tirada na Venezuela e, por fim, um porta-chaves de Santiago de Compostela, escolhido como amuleto para o pai. O momento foi marcado pela nostalgia e deixou o ambiente da casa mais emotivo.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!