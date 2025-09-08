Viriato Quintela expõe rivais e denuncia ‘massacre’ contra Bruna

No Big Brother Verão, Jéssica confessou a Viriato que pensava ser expulsa e o ator revelou que também tinha esperança de ver Bruna ficar. No confessionário, Viriato criticou Catarina por ter sabotado a prova semanal e, no fim, mostrar cumplicidade com a cantora. Já Jéssica disse apenas querer saborear a chegada à final, enquanto Viriato concluiu que Bruna foi 'massacrada' por Catarina e Afonso, lembrando que há sempre quem apoie os vilões.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

