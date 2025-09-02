Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»

No Big Brother Verão, os concorrentes começam o dia com uma dinâmica marcada por uma dose de verdade sobre eles próprios. No desenvolvimento da atividade, Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa, num confronto com Viriato Quintela, acusando-o de apenas defender este tema, para ficar bem visto. Mas a confusão não ficou por aqui. Viriato arrasou a postura da colega no programa, as estratégias que implementa e a forma como não olha a meios para atingir fins, atirando-lhe à cara a situação do copo partido, que levou à sua expulsão no Big Brother 2024.

O que aconteceu no desafio dos gelados voltou também a ser tema. Os concorrentes tinham de proteger e preservar um gelado, e quem o conseguisse manter intacto o seu, receberia uma recompensa. Depois de guardarem os seus num local seguro e secreto, Catarina Miranda e Afonso Leitão juntaram-se para estratégia infalível: tentar chegar ao gelados dos restantes colegas. No entanto, a situação deu para o torto e chegou a haver confrontos físicos para proteger os gelados.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de expulsão. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

