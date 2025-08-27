Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira viveram uma tarde bastante tensa na casa, depois de uma grande discussão que pareceu estar longe de ter um fim. Mais tarde, Jéssica desabafou com Viriato Quintela e recebeu alguns conselhos.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
