Viriato Quintela fica lavado em lágrimas com presente ligado ao pai

No Big Brother Verão, Viriato Quintela recebeu um presente da família que o deixou em lágrimas. Após uma noite carregada de emoções, o concorrente foi surpreendido com uma oferta marcante ligada à memória do pai: um azulejo com uma quadra escrita por ele e um relógio, o mesmo que Viriato usa todos os dias.

Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Há 2h e 1min
