Viriato Quintela justifica zangas com Ana Duarte: «Ela não me quis ouvir...»

No Big Brother Verão, a relação de Ana Duarte e Viriato Quintela já viu melhores dias. Os dois estão cada vez mais distantes e têm protagonizado fortes discussões. No Especial, o assunto foi tema e ambos justificaram as suas atitudes. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

