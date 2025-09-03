VÍDEO SEGUINTE
Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão foram mais longe na dinâmica de proteger o gelado. Invés de proteger o próprio gelado, decidiram destruir os gelados dos colegas, a qualquer custo. Viriato Quintela acabou no chão e Bruna e Jéssica Vieira não gostaram que a dupla lhes mexesse nos pertences. No final, Viriato aproveitou para lançar farpas à dupla. 

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Significado do nome da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares tem detalhe impactante

Há 15 min

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Há 50 min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Há 1h e 35min

Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal

Há 2h e 2min

Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

Há 2h e 57min
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Significado do nome da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares tem detalhe impactante

Há 15 min

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Há 50 min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Há 1h e 35min

Márcia Soares descobre praias que dão «11 a 0» às Maldivas e ficam em Portugal

Há 2h e 2min

Márcia Soares encontra as praias portuguesas que dão «11 a 0» às Maldivas

Há 2h e 12min
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Francisco Monteiro e Bárbara Parada partilham novidade: "Este mês"

Há 6 min

Grávida, Ana Soares recorda perdas gestacionais e assume: "Tenho medo"

Há 13 min

Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»

Há 22 min

Ana Soares e Ruben Silvestre: casamento a caminho?

Há 28 min

Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses

Há 1h e 0min
Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Há 3h e 32min

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

31 ago, 22:16
Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
