Viriato Quintela não aguenta mais e conta tudo a Jéssica Vieira: «Eles ontem tiveram aos beijos na boca»

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu — e não foi só por causa do calor. Viriato decidiu quebrar o silêncio e fazer uma revelação surpreendente a Jéssica: Catarina Miranda e Afonso Leitão… estiveram beijos na boca! A conversa deu-se num momento mais descontraído, mas rapidamente ganhou tensão. Jéssica, que não estava a par do sucedido, ficou visivelmente em choque com o que ouviu.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui