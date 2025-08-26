VÍDEO SEGUINTE
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»

No Big Brother Verão, o anfitrião reúne os concorrentes no jardim, para dar início à dinâmica «Círculo de Acusações». Afonso Leitão e Viriato Quintela acabaram numa troca de acusações sobre a postura na casa, a liderança e o empenho na prova, que rapidamente subiu de tom, levando os dois concorrentes à gritaria.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

  Big Brother
  Hoje às 17:11
