Viriato Quintela novamente em picardia com Catarina Miranda: «Tu calada és uma poeta»

No Especial do Big Brother Verão, os concorrentes começaram uma nova dinâmica em pleno direto, em que tinham de completar algumas frases e fazer alguns juízos de valor, sobre os colegas. Viriato insinuou que Afonso manipula Miranda no jogo, ao que esta reage. Viriato atira-lhe: «Tu calada és uma poeta».

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

