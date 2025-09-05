VÍDEO SEGUINTE
Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras

No Big Brother Verão, a manhã começou com uma dinâmica especial onde os concorrentes foram desafiados a revelar os seus maiores sonhos. Viriato Quintela surpreendeu ao partilhar o desejo de percorrer a mítica ‘Route 66’ e saltar de paraquedas na Austrália. O concorrente explicou ainda que esta vontade está intimamente ligada à sua paixão por filmes e séries, que tantas vezes retratam esta icónica viagem.

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados

Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"

Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão

Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final

Bruna revela sonho que vai além da música

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Há 1h e 22min

Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

Há 2h e 37min

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda?

Hoje às 09:51

Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?

Ontem às 22:47

Kina explica porque fugiu e abandonou a vida de luxo. E um dos motivos é arrepiante

Ontem às 19:44
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Ontem às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Há 1h e 22min

Adriano Silva Martins mostra fotografias inéditas da infância: «Fui essa criança que...»

Há 1h e 30min

Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

Há 2h e 37min

Kina explica porque fugiu e abandonou a vida de luxo. E um dos motivos é arrepiante

Ontem às 19:44

Cristiana Jesus abraça novo projeto na Televisão

Ontem às 18:26
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Ontem às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
«Ainda estou arrepiado»: Ex-concorrente do Big Brother entregou-se a Nossa Senhora e salvou-se por milagre

Há 2h e 13min

João Oliveira declara-se a mulher especial: "Vive de mim. Respira de mim"

Ontem às 19:29

Após "novo desafio", Daniela Santos responde a "pessoas alucinadas": "Vocês não têm vida"

Ontem às 18:48

Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em lugar marcante

Ontem às 18:34

"Big Brother Verão" a caminho do fim: ela é a mais adorada e ele é o mais odiado!

Ontem às 16:16
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Ontem às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
