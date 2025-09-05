Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras

No Big Brother Verão, a manhã começou com uma dinâmica especial onde os concorrentes foram desafiados a revelar os seus maiores sonhos. Viriato Quintela surpreendeu ao partilhar o desejo de percorrer a mítica ‘Route 66’ e saltar de paraquedas na Austrália. O concorrente explicou ainda que esta vontade está intimamente ligada à sua paixão por filmes e séries, que tantas vezes retratam esta icónica viagem.

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

