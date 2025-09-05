Viriato Quintela perde as estribeiras com Catarina Miranda e dispara: «Vai lavar a boca!»

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu quando Viriato, Miranda e Afonso trocaram picardias que rapidamente se transformaram em ataques mais sérios. O nome das famílias acabou por ser arrastado para a discussão, elevando ainda mais a tensão. Afonso não hesitou em afirmar: «A minha mãe sempre me ensinou que não devo abandonar os meus». A declaração deixou Viriato ofendido, levando Miranda a intervir em defesa do aliado. Exasperado, Viriato acabou por perder a paciência e atirou a Miranda: «Vai lavar a boca».

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!