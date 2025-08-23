Viriato Quintela provoca Afonso Leitão: «De homem para homem, diz-me qual é a tua posição acerca do aborto?»

No Big Brother Verão, Viriato acusa Afonso de ameaçar pessoas com 53 anos e com muletas, além de fazer bullying a Kina. Questiona ainda a opinião de Afonso sobre o aborto, afirmando que o aconselhou a não se intrometer por ser um tema feminino. Afonso responde que já expressou a sua posição, mas Viriato nega. Os dois acabam num bate-boca sem fim.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! A Kina foi a expulsa da noite, Afonso Leitão foi eleito o líder da semana e, Ana Duarte surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!