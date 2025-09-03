Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»

À medida que a final do Big Brother Verão se aproxima, Viriato Quintela, Jéssica Vieira e Bruna discutiram as possíveis estratégias e acontecimentos na reta final do jogo. Viriato comentou que a narrativa entre Afonso Leitão e Catarina Miranda já se tornou cansativa, destacando a malícia dos dois e confessando esperar que um deles seja o próximo a ser expulso.

Bruna, por outro lado, considerou que o facto de Afonso e Miranda estarem juntos pode torná-los mais fortes. No entanto, Viriato rebateu, apontando que essa união também poderá enfraquecê-los, já que implicaria uma divisão de votos. Em confessionário, Jéssica Vieira admitiu torcer para que a análise de Viriato se confirme.