Viriato Quintela rasga Catarina Miranda: «Só demonstrou o mesquinha que ela é»

No Big Brother Verão, a Cadeira Quente voltou a aquecer com a discussão entre Catarina Miranda e Viriato. Miranda disse que o vencedor já está decidido e acusou o ator de só agora se preocupar em ganhar. Viriato reagiu, chamando Catarina de mesquinha por ter dado crachás vermelhos a Bruna e Jéssica. Confrontada, a concorrente admitiu que foi por jogo, o que levou Jéssica a concluir que, para Catarina, a estratégia está acima de tudo.
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
