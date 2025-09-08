Viriato Quintela recorda percurso no Big Brother Verão e deixa declaração comovente

No Especial do Big Brother Verão, Viriato Quintela abriu o coração no confessionário e refletiu sobre tudo o que viveu ao longo desta intensa experiência na casa mais vigiada do País. O ator confessou que a passagem pelo reality show o marcou profundamente, sobretudo pelos laços criados com os colegas. Visivelmente emocionado, Viriato destacou a intensidade da convivência diária, as dificuldades ultrapassadas e os momentos partilhados que, segundo ele, vão ficar para sempre na memória. O concorrente acaba mesmo por dizer: «Nós somos pessoas especiais para sempre na vida uns dos outros»

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

