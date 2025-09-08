Viriato Quintela revela como quer ser recordado na história do programa e gera discórdia

No Big Brother Verão, Viriato Quintela partilhou de que forma gostaria de ser lembrado após o final do programa. O concorrente afirmou que deseja ser reconhecido como «alguém diferente», mas sobretudo pela sua «honestidade». Afonso Leitão e Catarina Miranda discordaram da sua visão, enquanto Jéssica Vieira fez questão de o apoiar, afirmando compreender bem essa imagem por tê-lo conhecido de perto dentro da casa.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!