Viriato Quintela sente-se gozado pela restante "Turma da Mónica"? O concorrente responde a Maria Botelho Moniz

No Big Brother Verão, a gala aqueceu quando Bruna apontou o dedo à dupla Afonso e Catarina, acusando-os de serem intriguistas em relação à sua ligação com Viriato. Afonso não ficou calado e defendeu-se, afirmando que apenas “constata factos”. O bate-boca rapidamente ganhou força, com Ana e Jéssica a juntarem-se à discussão para defender a amiga. Viriato também tomou posição, ficando do lado das colegas e atirando uma provocação certeira: chamou à dupla Calé de «Chulé». Miranda não resistiu e entrou na conversa, afirmando que, à exceção de Afonso, todos os restantes “sobreviveram no jogo”, deixando o ambiente ainda mais tenso em plena gala.

