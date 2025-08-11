No Big Brother Verão, Bruna, Viriato Quintela e Jéssica Vieira comentam os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país, destacando as constantes faltas de respeito entre os concorrentes. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»
- Big Brother
- Ontem às 23:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:40
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»
Ontem às 23:15
03:20
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»
Ontem às 23:32
03:58
O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»
Ontem às 23:21
03:08
Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa
Ontem às 23:06
01:34
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Ontem às 23:03
02:53
Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»
Ontem às 22:59
01:11
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
Ontem às 22:52
02:59
Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto»
Ontem às 22:48
15:14
Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens
Ontem às 22:46
04:19
Kina atinge limite com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Sou vítima deles os dois»
Ontem às 22:42
02:26
Sanção aplicada! Fábio Paim paga caro após discussão com Catarina Miranda
Ontem às 22:35
06:40
«Eu estou arrependido»: Fábio Paim assume responsabilidade após conflito
Ontem às 22:32
02:57
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos
Ontem às 22:28
02:24
Kina recusa-se a aceitar atitude agressiva: «Não estou de acordo com o que ele fez»
Ontem às 22:26
01:15
Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»
Ontem às 22:14
04:33
Sem despedidas. Bruno de Carvalho abandona a casa mais vigiada do País
Ontem às 22:13
04:33
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
Ontem às 22:12
00:44
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente
Ontem às 22:12
02:30
Ana Duarte atira a Afonso Leitão: «colocar palavras na minha boca, não te admito nem a ti, Afonso, nem a ninguém.»
Ontem às 22:06
07:04
Como nunca a viu. Maria Botelho Moniz coloca os concorrentes na ordem. «Acabou! É tolerância zero»
Ontem às 22:00
00:35
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Ontem às 21:59
07:04
Bruno de Carvalho quebra o silêncio e explica o polémico ‘tropeção’ em Afonso Leitão
Ontem às 21:59
01:37
Grita-se agressão na casa. As imagens polémicas do 'tropeção' de Bruno de Carvalho e Afonso Leitão
Ontem às 21:49
02:29
Maria Botelho Moniz dá puxão de orelhas: «A única coisa tranquila que eu tenho para anunciar são os nomeados»
Ontem às 21:47
09:29
«Tu és um badameco»: Catarina Miranda explode contra Viriato Quintela
Ontem às 21:41
04:21
Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País
Ontem às 20:07
05:38
Desistência em bloco? Provocações e conflitos podem mudar tudo no Big Brother Verão
Ontem às 19:59
03:50
Fim da liderança e confronto: Bruno de Carvalho critica postura de Catarina Miranda
Ontem às 19:49
08:25
Adriano Martins dispara: «Cegos, ciumentos e invejosos do protagonismo do Afonso e da Catarina Miranda»
Ontem às 19:43
06:26
Tensão máxima! Fábio Paim deixa aviso a Catarina Miranda: «Ela vai perceber com quem se meteu»
Ontem às 19:32
04:33
Jéssica Vieira mostra lado implacável: «Só me engana uma vez quem eu deixo»
Ontem às 19:11
08:23
Já é conhecida a prova semanal e envolve... praia
Ontem às 19:06
01:41
«Não prestas»: Kina explode e é levada ao limite em acesa discussão com Catarina Miranda
Ontem às 18:47
04:12
Catarina Miranda não aceita pontuação negativa e responde à altura com farpas afiadas
Ontem às 18:43
03:10
Catarina Miranda revela ritual «anti-bruxedo» e deixa Afonso Leitão em pânico
Ontem às 18:27
03:27
Primeiro beijo de Catarina Miranda e Afonso Leitão agita o Última Hora
Ontem às 18:22
01:02
Última Hora! Há um concorrente que quer desistir do Big Brother Verão
Ontem às 18:13
06:51
Viriato Quintela não poupa Catarina Miranda: «Ontem foi bom para mim e mau para vocês»
Ontem às 18:11
02:40
Farpas e tensão! Afonso e Viriato trocam acusações e Big Brother é forçado a intervir
Ontem às 17:14
04:10
Divisão de tarefas gera faíscas: Catarina Miranda reage a atitude da líder
Ontem às 17:09
02:56
Guerra sem filtros! Kina ataca Catarina Miranda: “Fecha a boca que está-me a cheirar mal aqui”
Ontem às 16:56
05:59
Ameaças de morte? Kina acusa Catarina Miranda após troca de farpas explosiva
Ontem às 16:44
06:41
Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido»
Ontem às 16:11
06:16
Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 16:02
02:47
Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?»
Ontem às 15:31
01:15
Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»
Ontem às 15:22
04:46
Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa”
Ontem às 15:08
05:47
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina
Ontem às 14:23
01:01
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
Ontem às 14:11
03:52
Viriato chora com tema sensível que o destruiu
Ontem às 12:28
06:11
Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite
Ontem às 11:53
01:24
Momento romântico inesperado. Viriato declara o seu amor a Ana
Ontem às 11:46
02:05
Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso
Ontem às 11:09
06:44
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»
Ontem às 10:50
04:19
Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa
Ontem às 10:38
02:39
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»
Ontem às 10:33
03:07
O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira
Ontem às 09:51
08:22
Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história»
Ontem às 09:18
05:15
Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa»
Ontem às 09:12
01:07
Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda
Ontem às 08:41
08:02
Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral
Ontem às 08:40